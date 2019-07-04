تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" لـ5 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لجلسة 5 أغسطس المقبل لتعذر إحضاره من محبسه. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد. وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان". وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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