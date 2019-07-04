‏‫الأحوال المدنية تقدم تسهيلات لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات النوعية والجغرافية بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، خلال شهر يونيو 2019 استقبال الحالات الإنسانية فضلاً عن إيفاد مأموريات خارجية منزلية لتصوير بعض من تلك الحالات التي يصعب توجهها لمقار الأحوال المدنية بالمناطق الجغرافية المختلفة.

و أسفرت تلك المأموريات عن تقديم الخدمات لـ 11حالة على مستوى محافظات الجمهورية وديوان القطاع "إدارة خدمة المواطنين"، وتنوعت تلك المساعدات بين (استخراج أوراق ثبوتية - تجديد بطاقات الرقم القومي - تصوير).

ولاقت تلك الجهود قبولاً واستحسانا من قِبل المواطنين، مُشيدين بجهود وزارة الداخلية في مراعاة البعد الإنساني، والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء عنهم في تجديد أوراقهم الثبوتية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.