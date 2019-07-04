ضبط 178 قضية مخدرات وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 186 قطعة سلاح ناري، 178قضية مخدرات، 22870 مخالفة مرورية، 1653مخالفة مرافق، وتنفيذ 76120حكم قضائي متنوع بالمحافظات.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ويشارك في الحملات أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.