5 أغسطس.. استكمال محاكمة متهمين بقضية "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 5 أغسطس المقبل، لتعذر إحضار المتهمين.

من المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.