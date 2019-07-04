بالأرقام.. جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية بحملة لإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت جهود الإدارة خلال شهر يونيه 2019 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات.. من بينها الآتي، في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم تنفيذ إزالة (51) حالة متنوعة، تنفيذ (3) قرارات إلغاء تخصيص وسحب.

كما نجحت الأجهزة المختصة في تأمين تنفيذ (136) قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة لشروط التخصيص، تنفيذ (305) قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، تأمين تنفيذ (11) قرار استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، ضبط (187) مخالفات مباني لشروط التخصيص، ضبط (237) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.

كما ضُبط (153) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري، إزالة ورفع 787 مخالفة فورية، ضبط (34) واقعة فض أختام.

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وضُبط في مجال البحث الجنائي "83" مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخالفات بالطريق العام، (79) مخالفة بائع جائل وعدم حمل شهادة صحية، (62) قضية سرقة تيار كهربائي، ومياه عمومية، (33) قضية إتلاف مال عام.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مجال استعادة الأراضي والوحدات السكنية والمحلات التجارية المستولى عليها وإزالة التعديات:

بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستردة (207) فدان وقدرت قيمتهم المالية بمبلغ (90,000,000) تسعون مليون جنيه.

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والمحلات التجارية المستردة عدد (2 محل تجاري، ووحدة سكنية) والتي تقدر قيمتهم المالية بمبلغ "1,750,000" مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.