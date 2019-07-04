بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بنطاق 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: أكدت معلومات وتحريات وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7حوادث بدوائر أقسام ومراكز شرطة (ثانِ كفر الشيخ- كفر الشيخ، مطوبس المنصورة بالدقهلية، الشهداء بالمنوفية، سمنود والمحلة بالغربية)، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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