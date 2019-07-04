مصر | حضور أهالي المتهمين بقضية اتهام بطلة "عندي ظروف" وآخرين بالدعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضور أهالي المتهمين بقضية اتهام بطلة "عندي ظروف" وآخرين بالدعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر عدد من أفراد أسر المتهمين في القضية المتهمة فيها المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و19 متهمًا ومتهمة آخرين، بممارسة وتسهيل الدعارة، وأصدقائهم وزملائهم فى العمل إلى مقر محكمة شمال الجيزة لحضور جلسة الحكم على المتهمين.

ولم تظهر المطربة شيما في قفص الاتهام أثناء انعقاد جلسات محاكمة المتهمين في القضايا المختلفة المنظورة أمام ذات الدائرة، محكمة جنح العجوزة.

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وقالت مصادر، إن المطربة وباقي المتهمين المحبوسين على ذمة القضية متواجدين داخل حجز المحكمة، لحين صدور الحكم.

وكانت تحقيقات القضية كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ.م.ا"، وهو المتهم الرئيسى في الواقعة شكل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات.

وتابعت التحقيقات أن من بين الفتيات التى استقطبهن المتهم المطربة شيما بطلة كليب عندى ظروف، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.