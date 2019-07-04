مصر | "المرور": إغلاق طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": إغلاق طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق "القاهرة– الاسكندرية" الزراعي، بشكل جزئي، غدًا الجمعة لإجراء أعمال إنشاء 3 كباري مشاة، بمحافظة القليوبية، استكمالا لخريطة الكباري التي تقوم بها الدولة لتسهيل الحركة المرورية، والربط بين أماكن المحافظات المختلفة.

وسيتم تعيين الخدمات الأمنية، لوجود أوناش على مفترق الطرق، وذلك من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الساعة الثالثة من صباح ذات اليوم، مع تعيين الخدمات اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية.