مصر | دورة تدريبية للقضاة الجدد بمركز الدراسات القضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية للقضاة الجدد بمركز الدراسات القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم عن طريق تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التى تعقد بالمركز ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي فضلًا عن أساتذة الجامعات.
وأكدت وزارة العدل، أن أحد محاور تطوير العدالة الناجزة هو تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لتدريب السادة القضاة خاصةً الجدد منهم وتنمية المهارات القانونية والادارية المختلفة فضلًا عن ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة.
والجدير بالذكر أن الدورة التدريبية تعقد لعدد 345 قاضى خلال الفترة من 172019 وحتي 3172019، ويتضمن منهج الدورة فضلا عن الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والاجرائية بعض الموضوعات الحديثة كمهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التي تثرى القاضي وتعزز من قدراته.