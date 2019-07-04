مصر | دورة تدريبية للقضاة الجدد بمركز الدراسات القضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية للقضاة الجدد بمركز الدراسات القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدورة التدريبية الخامسة والأربعون لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، والتي يعقدها المركز القومي للدراسات القضائية بإشراف المستشار مدحت بسيوني، مساعد الوزير لشئون المركز، وتحت توجيهات وزير العدل المستشار عادل السعيد.

وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم عن طريق تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التى تعقد بالمركز ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي فضلًا عن أساتذة الجامعات.

وأكدت وزارة العدل، أن أحد محاور تطوير العدالة الناجزة هو تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لتدريب السادة القضاة خاصةً الجدد منهم وتنمية المهارات القانونية والادارية المختلفة فضلًا عن ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة.

والجدير بالذكر أن الدورة التدريبية تعقد لعدد 345 قاضى خلال الفترة من 172019 وحتي 3172019، ويتضمن منهج الدورة فضلا عن الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والاجرائية بعض الموضوعات الحديثة كمهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التي تثرى القاضي وتعزز من قدراته.