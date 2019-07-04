مصر | الأحوال المدنية تقدم الخدمات لـ11 حالة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحوال المدنية تقدم الخدمات لـ11 حالة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت تلك المأموريات عن تقديم الخدمات لـ11 حالة على مستوى محافظات الجمهورية وديوان القطاع "إدارة خدمة المواطنين"، وتنوعت تلك المساعدات بين (استخراج أوراق ثبوتية - تجديد بطاقات الرقم القومي - تصوير).

واصلت الإدارات النوعية والجغرافية بقطاع الأحوال المدنية خلال شهر يونيو 2019، استقبال الحالات الإنسانية فضلًا عن إيفاد مأموريات خارجية منزلية لتصوير بعض من تلك الحالات التي يصعب توجهها لمقار الأحوال المدنية بالمناطق الجغرافية المختلفة.

ولاقت تلك الجهود قبولًا واستحسانًا من قِبل المواطنين، مُشيدين بجهود وزارة الداخلية في مراعاة البعد الإنساني، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء عنهم في تجديد أوراقهم الثبوتية.