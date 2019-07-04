مصر | "جبن مطبوخ ولحوم فاسدة".. مباحث التموين تشن حملات على المطاعم والمحلات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن الآتي:

ضبط (105) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة تنوعت مابين ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة دمنهور (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (18056) ثمانية عشر ألف وستة وخمسون قطعة (جبن مطبوخ) مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مطعم غير مرخص للوجبات الجاهزة، بدائرة قسم شرطة كرموز (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (300) ثلاثمائة كيلو جرام (لحوم- دواجن) معبأة غير مدون عليها أية بيانات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، وإنتهاء تاريخ صلاحية بعضها فى 162019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، بدائرة قسم شرطة عين شمس (محافظة القاهرة) لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (3.214.270) ثلاثة مليون ومائتين وأربعة عشر ألفا ومائتين وسبعون جنيهًا وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.