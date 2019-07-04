مصر | "ضربوه قدام بيته".. تفاصيل جديدة حول قتل عاطل لمعاكسته فتاة بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضربوه قدام بيته".. تفاصيل جديدة حول قتل عاطل لمعاكسته فتاة بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل قتل عاطل على يد عاملين بمنطقة الوراق، وتبين أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه، والمتهمين لمعاكسة الأول شقيقة أحد المتهمين، كما تبين أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالضرب بالمنطقة سكنه، محدثين إصابته بجرحين طعنيين في الصدر، وجروح قطعية بالوجه، حتى أسقطاه قتيلا في الحال.

وألقى رجال مباحث الجيزة، القبض على عاملين لاتهامهما بطعن عاطل بسلاح أبيض " مطواه"، لمعاكسته شقيقة أحدهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة، ووجود متوفي بدائرة القسم، وبإنتقال المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص تبين مشادة كلامية بين عاطل وعاملين بسبب معاتبة الأول لمعاكسته شقيقته، وتطورت إلى مشاجرة سدد خلالها المتهمين طعنات بمطواة أصابته بجروح وطعنات متفرقة بجسده أسقطته قتلا.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقر خلال التحقيقات أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بارتكابهما الجريمة، على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، باخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

