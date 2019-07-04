مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" لـ5 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" لـ5 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لجلسة 5 أغسطس المقبل لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.