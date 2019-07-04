مصر | بعد انقلاب مقطورة.. عودة الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقلاب مقطورة.. عودة الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري، بعد سحب الكثافات المرورية، إثر إنقلاب سيارة نقل "مقطورة" محملة بـ مواد بترولية، وسط إنتشار الخدمات المرورية.

وكانت ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بعد مطلع المريوطية، إثر إنقلاب سيارة نقل " مقطورة" محملة بـ " مواد بترولية"، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، بإنقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور دفع اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش الإغاثة لرفع السيارة وإزالة حطام الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.