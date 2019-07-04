مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الزيتون لـ5 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الزيتون لـ5 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 5 أغسطس وذلك لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.