مصر | قبل ترويجها بالسوق السوداء.. ضبط 1000 لتر سولار و99 أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ترويجها بالسوق السوداء.. ضبط 1000 لتر سولار و99 أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم برج العرب)، وذلك لقيامه بمزالة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية (سولار - أسطونات البوتاجاز) بدون تصريح، وطرحها للبيع لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط المذكور كما تم ضبط (1000) لتر مواد بترولية "سولار" بدون ثمة مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى- (99) أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة، قام بتجميعها بدون وجه حق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.