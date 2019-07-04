مصر | "ضرباه حتى الموت".. "خلافات" تدفع شخصين لقتل مزارع بـ"طريقة مروعة" بأسوان

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسوان توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصان - مقيمان بمنطقة وادى عبادي دائرة المركز )، حيث قاما باستدراج المجني عليه إلى محل العثور على جثته نظرًا لوجود خلافات بينهم، وتعديا عليه بالضرب فأوديا بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.