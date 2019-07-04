مصر | "ضرباه حتى الموت".. "خلافات" تدفع شخصين لقتل مزارع بـ"طريقة مروعة" بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضرباه حتى الموت".. "خلافات" تدفع شخصين لقتل مزارع بـ"طريقة مروعة" بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (مزارعين - مقيمان بدائرة المركز) بالعثور على جثة شقيقهما ( مزارع - مقيم بدائرة المركز )، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسوان توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصان - مقيمان بمنطقة وادى عبادي دائرة المركز )، حيث قاما باستدراج المجني عليه إلى محل العثور على جثته نظرًا لوجود خلافات بينهم، وتعديا عليه بالضرب فأوديا بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.