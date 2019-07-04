مصر | "شهيد لقمة العيش".. 4 يقتلون سائق توكتوك ويرمون جثته داخل مجرى مائي بالإسكندرية

وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (سائق توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمياه بأحد المجاري المائية بدائرة القسم مصاب بجرح بالرأس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالإسكندرية والمنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قرر أحدهم أنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات "التوك توك" عشوائيًا كرهًا عن قائدها، وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين، وبتاريخ الواقعة استقل اثنين منهم مركبة "التوك توك" رفقة المجني عليه بزعم توصيلهما، وأنه كان في انتظارهما صحبة أحد المتهمين بمكان الواقعة، وحال وصولهم تعدوا عليه بالضرب وأودوا بحياته، واستولوا على مركبة "التوك توك" ومبلغ مالي قدره (170 جنيه ) وهاتفه المحمول، ثم قاموا بإلقاء جثته بمكان العثور.

وبمواجهتهم أرشدوا عن مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليهما.