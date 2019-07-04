مصر | ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا قيام ( شخصان - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز ) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب (عدد 13 حادث سرقة دراجات نارية بدائرة القسم ومراكز شرطة " المنيا، سمالوط غرب، بنى مزار، أبو قرقاص")، وأضافا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم (4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركزى شرطة سمالوط غرب ومغاغة) تم ضبطهم، وبمواجهتهم أرشدوا عن المسروقات.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.