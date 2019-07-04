مصر | أمن الغربية ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الغربية ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية محلة خلف دائرة مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية فى النزاع القائم بينهما.. وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

ولقي ذلك استحسان أهالي القرية، وأعربوا عن شكرهم لجهاز الشرطة لما يوليه من جهد لفض المنازعات وإنهاء الخصومات بين المواطنين.