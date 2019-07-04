مصر | بعد 7 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بنطاق 4 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 7 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بنطاق 4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 7حوادث بدوائر أقسام ومراكز شرطة (ثانِ كفر الشيخ- كفر الشيخ، مطوبس المنصورة بالدقهلية، الشهداء بالمنوفية، سمنود والمحلة بالغربية)، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.