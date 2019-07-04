مصر | داخل منزله.. سقوط طالبين سرقا تاجر عطور بالإكراه في الطالبية

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (تاجر عطور، مقيم بمنطقة العريش بدائرة القسم) أنه أثناء تواجده بالشقة محل سكنه بالطابق الثالث بعقار بمنطقة العريش دائرة القسم تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة"، وإستوليا على (مبلغ مالى قدره 2000 جنيه - 4 فيزا كارت - 2 هاتف محمول - ساعة يد) وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (طالبان - مقيمان بدائرة القسم).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والسلاح المستخدم.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.