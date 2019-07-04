أخبار مصر | "النقل" و"الاستثمار" تجتمعان لبحث تنفيذ مشروعات ضخمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" و"الاستثمار" تجتمعان لبحث تنفيذ مشروعات ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، انعقاد اجتماع بين وزيري النقل، والاستثمار والتعاون الدولي؛ لمتابعة الآليات والإجراءات الخاصة بدفع عمليات اللستثمار المرتبطة بكافة المشروعات الاستثمارية بمقر وزارة النقل.

وتم خلال الاجتماع، بحث سُبل تدعيم الاستثمار في مجال النقل بمصر لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات

زأكدت وزارة النقل العمل على تطوير جميع عناصر منظومتها، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الهام، والذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، حيث يجري على أرض الواقع تنفيذ مشروعات ضخمة في السكك الحديدية والطرق والكباري والمترو والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل المختلفة.

فيما أكدت وزارة الاستثمار عملها على تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل، خاصة مع التحسن الكبير في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري الواعد بها.

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ثم استعرض الجانبان مشروعات السكك الحديدية التي تم نهو الإجراءات الخاصة بها وجاري تنفيذها مثل مشروعات كهربة اشارات خطوط السكك الحديدية والمشروعات الجاري نهو إجراءتها التمويلية مثل الإستثمارات الخاصة بمشروعات شراء ١٠٠ جرار جديد من البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية وتطوير نظم الاشارات لخطي القاهرة /امبابة /برطس، وقليوب /شبين القناطر /الزقازيق من خلال استثمارات اسبانية حكومية وكذلك الاستثمارات الخاصة بصفقة ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب مع البنك المجري وصفقة ١٠٠ جرار جديدة مع جنرال اليكتريك من خلال استثمارات مع البنك الكندي.

كما تم استعراض المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها مع الجهات الاستثمارية المختلفة مثل مشروع انشاء خط يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة ٦ أكتوبر (المناشي/٦ اكتوبر) وازدواج خط المنصورة /دمياط وكهربة اشارات طنطا /المنصورة /دمياط بالاضافة الى شراء عدد ٨ ماكينات لصيانة ودك وتشكيل بازلت بالسكة ومشرع رفع عوامل الامان لخطي الجيزة/ بني سويف ،والمناشي/ايتاي البارود وكذلك توريد عدد ٥٠ جرار وتحديث ٥٠ جرار وعمرة ٤١ جرار بالاضافة إلى الدعم الفني لعدد ١٤١ جرار و مشروع تزويد البنية الأساسية بالخطوط الرئيسية بنظام التحكم الآلي ETCSL1 حيث تم تم الاتفاق على سرعة انهاء المفاوضات مع الجهات الاستثمارية والتمويلية المختلفة لسرعة البدء في هذه المشروعات الهامة التي ستساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية.

وفي مجال مترو الأنفاق، استعرض الجانبان المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءتها وجاري تنفيذها مثل المرحلتين الثانية و الثالثة للخط الثالث للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع وتصنيع وتوريد ٣٢ قطار للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث وتوريد ٦ قطارات للخط الثاني وكذلك مشروعات مترو الأنفاق الجاري انهاء اجراءتها التمويلية مثل اعادة تاهيل الخط الاول و الإستثمارات الخاصة بمشروع القطار المكهرب LRT و المشروعات الجاري التفاوض على الاستثمارات التمويلية الخاصة بها مثل إعادة تأهيل ترام الرمل وتطوير خط سكة حديد ابوقير وتحويله الى مترو كهربائي بالاضافة الى القطار السريع العين السخنة/العلمين.

وفي ختام الاجتماع، اتفقت الوزارتان، على استمرار عقد اللقاءات المكثفة بين اللجنة المشتركة من الوزارتين والجهات والمؤسسات الدولية المختلفة لسرعة نهو كافة الاجراءات الاستثمارية وعرض نتائجها على الوزيرين خلال الاجتماعات القادمة.