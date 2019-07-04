أخبار مصر | عاجل.. قراران جمهوريان جديدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قراران جمهوريان جديدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 225 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية بمحافظة الإسكندرية.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 298 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 503.49 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لاستخدامها فى إنشاء محطة معالجة صرف صحى وغابة خشبية.

القراران نشرا في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.