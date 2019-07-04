أخبار مصر | بدء سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد بميناء سفاجا لبدء سفر30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن العبارتين أمانة والقاهرة حيث عقد اجتماع برئاسة رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا وأعضاء المجتمع المينائي ومندوب محافظة البحر الأحمر لتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة بالميناء والمحافظة لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات والعمل على منع التكدسات خارج وداخل الميناء .

وأضاف المركز انه تم التنبيه على تكثيف خدمات الشرطة و الجمارك بصالات السفر والوصول لسرعة انهاء اجراءات التفتيش والجمارك دفعة واحدة لاختصار الوقت مع تشديد اجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات وزيادة اعداد الحمالين لخدمة الركاب وإلغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات السفر والوصول مع رفع كفاءة قرية خدمة الركاب بمدينة سفاجا لاستقبال الركاب وتقديم خدمات متميزة ومنع تكدسهم امام بوابات الميناء وافتراشهم للارصفة والشوارع والتنسيق مع ادارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب للقرية ودفع الركاب فى أفواج للميناء عندما تصبح العبارة جاهزة وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس الاتوبيسات امام بوابة الميناء.

وشدد اللواء بحرى رضا اسماعيل رئيس الهيئة على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بالاعلان عن مواعيد وصول وسفر العبارات والالتزام بها وإلزام مالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة وتم التنبيه على ادارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الاولية والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة اسعاف مجهزة بالاسعافات الاولية بجوار العبارات اثناء صعود الركاب لخدمة الركاب ونقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة وتزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية .

كما تم التنبيه بضرورة التأكد من سلامة العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار وتوفير كافة اجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة والعمل على راحة المسافرين وفتح مركز عمليات الميناء على مدار اليوم بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى بالهيئة .