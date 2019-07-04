شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجة الحرارة بالقاهرة يوم مباراة مصر وجنوب إفريقيا بين 36 و37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء على كافة الأنحاء بالبلاد مستقرة خلال نهاية الأسبوع الجارى طقس "الويك إند" ومع بداية أول الأسبوع موعد مباراة مصر مع جنوب إفريقيا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 36 و37 درجة.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لازالت نسب الرطوبة المرتفعة هى السبب فى الإحساس بحرارة الجو، لافتا إلى أن فصل الصيف من أكثر الفصول استقرار فى الأحوال الجوية ولا يشهد أية ظواهر جوية سوى الرطوبة، لافتا إلى أن أقصى ارتفاع فى درجات الحرارة بالقاهرة يمكن أن نصل له خلال الصيف 38 درجة.

وحول طبيعة حالة الطقس وقت مباراة مصر وجنوب إفريقيا، أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء عادة ستكون مستقرة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يحتم على المواطنين توخى الحذر خلال التوجه لاستاد القاهرة لمتابعة المباراة بارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض المباشر للشمس وكثرة شرب العصائر والمياه، مشيرا إلى أن الأجواء ستكون رائعة خلال موعد إقامة المباراة .