شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتخصيص أراض لإقامة مشروعات بالإسكندرية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 225 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية بمحافظة الإسكندرية. كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 298 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 503.49 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لاستخدامها فى إنشاء محطة معالجة صرف صحى وغابة خشبية. نُشر القراران فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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