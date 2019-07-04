شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يوليو.. انعقاد الجمعية العمومية لصندوق الزمالة بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس إجتماع مجلس إدارة صندوق الزمالة، بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وسمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة وأمين صندوق الزمالة وناصر العادلى، مدير الصندوق.

وخلال الاجتماع الذى عقد بمقر قصر الزعفران بحضور أعضاء المجلس، تم استعراض الحساب الختامى للصندوق و المعتمد من مراقب الحسابات.

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وأشار سمير عبد الناصر، إلى أن الصندوق نجح بفضل مجهودات أعضائه وبتوجيهات الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و رئيس مجلس إدارة الصندوق من تحقيق فائض في الميزانية مع تغطية كل المصروفات.

وأعلن أنه فى ظل المركز المالى الجيد للصندوق سيتم عقد جمعية عمومية يوم 25 يوليو الجارى بمدرج كلية الحقوق للتصويت على إمكانية تحريك الميزة التأمينية وزيادتها بما يحقق صالح جميع السادة المشتركين بالصندوق، كما سيتم دراسة عدد من أوجه الاستثمار المتنوعة التي تتيح تعظيم الاستفادة من الفائض المالى للصندوق.



