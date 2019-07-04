شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تستقبل خبيرة مصرية بألمانيا للاستفادة من خبراتها فى الهندسة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الخبيرة المصرية بألمانيا "إيرين استمالك" استشارى الهندسة البيئية ونائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولى، لبحث سبل التعاون والاستفادة من خبراتها العملية فى هذا المجال الهام.

وقالت المهندسة والخبيرة المصرية "إيرين استمالك" إنها على استعداد تام لتقديم خبراتها فى مجال الهندسة البيئية وفق احتياجات الداخل المصرى وبناء على توجيهات الجهات المختصة فى هذا الجانب، مضيفة أن هناك رغبة من الجانب الألمانى لإيجاد سبل للتعاون المشترك مع مصر فى مجالات البيئة وتبادل الخبرات فى هذا الملف.

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وأشارت "استمالك" أن لديها مشروع توعوى متكامل يتعلق بالبيئة تريد إطلاقه بمصر، ويهدف لتوعية الطلبة بالمدارس المصرية بأهمية المياة والطرق السليمة للمحافظة عليها، كذلك التعريف بالصرف الصحي والتعامل الأمثل الفضلات، موضحة أن التركيز على هذه الشريحة من الطلبة ستنعكس نتائجها بشكل سريع وسيساعد ذلك في خلق أجيال تعرف قيمة المياه وتحافظ عليها ولديها الدراية والوعي الكامل بالتعامل مع البيئة المحيطة بيهم، مؤكدة أن منظمات البيئة الألمانية متحمسة لنقل تجاربها في مجال الهندسة البيئية ودعم الأفكار التي تخدم هذه الأهداف.

كما كشفت عن رغبتها في الانضمام لمؤسسة مصر تستطيع لما ترى فيها من أهمية كبيرة، وتهتم في المقام الأول بالعلماء والخبراء المصريين بالخارج وتوظيف تخصصاتهم بما تتطلب الدولة المصرية، وخلق حالة من الربط الدائم بين هؤلاء العلماء وبلدهم الأم وهذا ما كنا نفتقده خلال العقود الماضية.