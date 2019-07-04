شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة فى احتفالات القاهرة بعيدها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم افتتاح 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى تضم 233 فصل بتكلفة 89.5 مليون جنيه منها مدرسة ثانوى صناعى بحى السلام أول ومدرستين للتعليم الأساسى بحى شرق مدينة نصر ومدرستين بحلوان.

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وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتى فى إطار استعدادات العاصمة بعيدها القومى والذى يوافق ذكرى مرور 1050 عام على انشاءها على يد القائد جوهر الصقلى فى السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة بالاضافة الى اقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن، الذى يعد واحد من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.