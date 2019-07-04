شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة فى 11 مارس 2018.

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