شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات القدرات لخريجي الثانوية في 5 كليات بجامعة الإسكندرية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمداء كليات «التربية الرياضية بنين وبنات والفنون الجميلة والتربية النوعية والسياحة والفنادق» في جامعة الاسكندرية بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات اعتبارا من السبت المقبل 6 يوليو والذي يستمر حتى يوم السبت 20 يوليو.

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وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية في تصريحات صحفية، الخميس، إنه وجه عمداء الكليات التي تجرى بها اختبارات القدرات بتوفير الامكانيات اللازمة للطلاب المتقدمين واتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكه الانترنت، حيث تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت وزارة التعليم العالي الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019.

وأوضح «الكردي» أن الكليات الخمسة تستقبل الطلاب للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي من خلال أجهزة مراكز التطوير المزودة بالإنترنت فائق السرعة، والمتخصصين في شؤون التنسيق.

وشرح خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت كالتالي يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع ثم يقوم ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب وتظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب ثم تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب ثم يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.