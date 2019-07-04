ديليفرى.. استخراج بطاقات الرقم القومى للمرضى وكبار السن بالمنازل (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارات النوعية والجغرافية بقطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية، وإيفاد مأموريات خارجية منزلية لتصوير بعض الحالات التى يصعب توجهها لمقار الأحوال المدنية بالمناطق الجغرافية المختلفة. وأسفرت المأموريات عن تقديم الخدمات لـ 11حالة على مستوى محافظات الجمهورية وديوان القطاع "إدارة خدمة المواطنين" ، وتنوعت تلك المساعدات بين "إستخراج أوراق ثبوتية - تجديد بطاقات الرقم القومى – تصوير". Advertisements ولقيت تلك الجهود قبولاً واستحساناً من قِبل المواطنين، مُشيدين بجهود وزارة الداخلية فى مراعاة البعد الإنسانى ، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء عنهم فى تجديد أوراقهم الثبوتية.

استخراج بطاقة



الحالات الإنسانية



المرضى

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