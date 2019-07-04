شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة رفض إعطاء بيانات المركبة لرجال المرور بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما تم عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

- رفض إعطاء بيانات المركبة لرجال المرور حال طلبها.

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ضم مشروع قانون المرور الجديد، فى المادة 79 تلك المخالفة ضمن الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

- عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين.

وضعت تلك المخالفة بقانون المرور الجديد يتم خصمها من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.