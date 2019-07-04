"الاعلاميين" تنظم مهرجانا رياضيا للوفود المرافقة لمنتخباتها فى "كان" 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تنظم نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة مهرجانا رياضيا كرويا فى تمام السادسة مساء ،اليوم الخميس ،للوفود الاعلامية للدول العربية والأفريقية المرافقة لمنتخباتها في "كان" مصر 2019 بملاعب نادى الإعلاميين الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد خالد فتوح عضو مجلس ادارة النقابة ورئيس لجنة متابعة اداء الاعلام الرياضي أن المهرجان فرصة لتوطيد أواصر العلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين اعلامي الدول العربية و الأفريقية ونقابة الاعلاميين المصرية ، وذلك على هامش بطولة الأمم الافريقية التى تحتضنها مصر حاليا .
وأضاف فتوح أن المهرجان يشمل مباراة فى كرة القدم الخماسية بين الوفود الاعلامية،مشيرا الى أن اليوم سيشهد حضور أعضاء لجنة متابعة الاعلام الرياضى والتى تضم رموز الإعلام الرياضي والتي ستشرف بنفسها علي الاحتفالية بعد أن بذلت مجهودا كبيرا في تجميع كل هذه الكوكبة من الإعلاميين العرب والأفارقة والتجهيز لخروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بلجنة مراقبة الإعلام الرياضي.
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