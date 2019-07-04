ألقوا جثته بالرشاح.. تفاصيل ضبط 4 متهمين بقتل سائق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مرتكبي واقعة قتل سائق توك توك وسرقته بالإكراه في العامرية بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية بلاغًا بالعثور على جثة سائق توك توك بمياه "الرشاح" ومصاب بجرح في الرأس.

توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالإسكندرية والمنوفية).

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تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقال أحد المتهمين أمام رجال المباحث، إنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات "التوك توك" عشوائياً كرهاً عن قائدها، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين، وبتاريخ الواقعة استقل اثنين منهم مركبة "التوك توك" رفقة المجني عليه بزعم توصيلهما، وأنه كان في بانتظارهما صحبة أحد المتهمين بمكان الواقعة.

وأضاف المتهم أنه حال وصولهم لمكان الواقعة، تعدوا عليه بالضرب وأودوا بحياته، واستولوا على مركبة "التوك توك" ومبلغ مالي قدره (170 جنيه) وهاتفه المحمول ثم ألقوا جثته بالرشاح.

أرشد المتهمون عن مركبة التوك توك المستولى عليها والهاتف المحمول الخاصة بالضحية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.