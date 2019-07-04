محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بمحيط مشيخة الأزهر بمحافظة القاهرة. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم بوقوع حادث تصادم ووجود حالتي وفاة. كشفت المعاينة المبدئية اصطدام 3 سيارات ودراجة نارية أمام مقر المشيخة، الأمر الذي نتج عنه كثافات مرتفعة للقادم من منطقة القلعة والسيدة عائشة اتجاه كوبري الفردوس. تم الدفع بأوناش الإغاثة لرفع آثار الحادث وتجنيب السيارات نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة الحركة إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين في تصادم 3 سيارات ودراجة نارية أمام مشيخة الأزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.