لغز طفل عُثر عليه مشنوقًا في قطعة أرض بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في واقعة العثور على طالب مشنوقًا داخل قطعة أرض زراعية بمركز العياط جنوب المحافظة. تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل مشنوقًا بدائرة مركز العياط. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ وعُثر على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة معلقًا بشجرة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. ووجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بتشكيل فريق بحث يترأسه العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين للوقوف على ملابسات الواقعة.​

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