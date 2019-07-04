المرور في الجيزة.. كثافات أعلى محور صفط وتباطؤ بـ"أسيوط الزراعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتظمت حركة المرور بمحاور محافظة الجيزة الرئيسية بالتزامن مع الذروة الصباحية اليوم الخميس. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي لم تسجل أية حوادث أو عوائق مؤثرة على حركة السيارات بمخلتف الطرق والمحاور بالمحافظة. Advertisements ورصدت كاميرات المراقبة كثافات أعلى محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري اتجاه جامعة القاهرة وشارع ثروت، ويفضل اتخاذ محور أحمد عرابي في ذلك التوقيت الذي يعد أفضل حالا. وسجلت غرفة العمليات تباطؤ في حركة المرور بطريق أسيوط الزراعي الغربي اتجاه ميدان المنيب وشارع البحر الأعظم وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات. الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد وطبيعي لاسيما "الجلاء - الساحل - الجامعة -عباس - أكتوبر".​

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