مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف الدائرة 28 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر".

وكانت المحكمة قررت تاجيل القضية في الجلسة السابقه لتعذر حضورهم من محبسهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.