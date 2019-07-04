أخبار مصر | بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 29

السلوم 24 31

سيوة 26 40

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 24 37

نخل 18 33

نويبع 30 37

طابا 26 34

كاترين 18 30

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 26 37

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 27 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبو سمبل 29 40

الوادي الجديد 30 41

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

حلايب 29 35

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رأس حدربة 30 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 30 46

الرياض 27 45

المنامة 34 40

أبوظبي 32 42

الدوحة 34 42

الكويت 32 48

دمشق 15 36

بيروت 25 30

عمان 18 34

القدس 18 30

غزة 22 30

بغداد 27 43

مسقط 31 35

صنعاء 16 29

الخرطوم 28 41

طرابلس 21 31

تونس 24 38

الجزائر 22 28

الرباط 15 24

نواكشوط 24 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 34

إسطنبول 23 31

إسلام آباد 29 42

نيودلهي 29 40

جاكرتا 24 32

بكين 26 38

كوالالمبور 24 32

طوكيو 20 25

أثينا 24 38

روما 19 34

باريس 14 27

مدريد 19 35

برلين 14 22

لندن 15 24

مونتريال 21 33

موسكو 11 18

نيويورك 22 31

واشنطن 24 33