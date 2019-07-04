شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 8 معلومات مهمة أعلنها مكتب التنسيق لطلاب الشهادات الفنية، الذين تبدأ عمليات تنسيق قبولهم بالكليات والمعاهد المختلفة على مستوى الجمهورية، تحتوى هذه المعلومات على قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية فى الكليات والمعاهد المختلفة.

1 - المجموع الكلى للدرجات فى شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات هو أساس المفاضلة بين الطلاب فى القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافى.

2 - بالنسبة للطلاب الحائزين على حوافز رياضية، يضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية ومن المجلس القومى للرياضة قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضى مضافا للمجموع الكلى للطالب.

3 - الاستمرار فى منح درجات الحافز الرياضى وفقا للمعمول به فى الأعوام السابقة مع مراعاة التنبيه، على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف بأسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضى لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية الفنية، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى فى حالة إرسال هذه الكشوف بعد المواعيد المحددة سالف الذكر إلا بموجب خطاب من الوزير المختص .

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4 - سيكون متاحاً للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

5 - يتم ترشيح الطلاب للكليات التى تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات (التجارة – الحقوق– الخدمة الاجتماعية) بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات .

6 - ادرس مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التى ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها مع الالتزام بالكليات والمعاهد التى تقبل هذه المواد.

7 - يراعى عند تسجيل الرغبات أن الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالى وهى المعاهد الفنية(التجارية والصناعية والسياحة والفنادق) وأيضًا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه، ويشترط على أى من الطلاب العاملين والراغبين فى الالتحاق بالدراسة بأى من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد فى حالة عدم تقديم الموافقة على الدراسة.

8 - إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافى المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافى وعليه تعديل الرغبة، واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ولن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها (75) رغبة، وبدون وجود أى أخطاء.