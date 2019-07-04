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احتجاز ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى سوريا فى جبل طارق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة جبل طارق إن مشاة البحرية الملكية البريطانية ومسؤولين احتجزوا ناقلة نفط عملاقة يشتبه أنها تحمل النفط الخام إلى سوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبى.

وقالت الحكومة فى بيان، إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد أن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا. وقد صعد مشاة البحرية الملكية ومسئولون من أجهزة إنفاذ القانون إلى ظهر الناقلة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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وقال البيان إن "تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبى على سوريا".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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