شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت، فجر اليوم الخميس، السيدة منى عامر، شقيقة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، فى مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين، بمحافظة الجيزة بعد صلاة الظهر، وفقا لمصادر تحدثت لموقع "الخليج 365".

وتتقدم أسرة ”الخليج 365” بخالص العزاء والمواساة، لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة شقيقته.