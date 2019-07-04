شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 4 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس سامح شكري، وزير الخارجية، اجتماعات الدورة العادية، الـ 35، للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة، التي تعقد على مدى يومين في نيامي عاصمة النيجر، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2019.

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيطاليا، وخلال جولته يجري محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، لبحث قضايا التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك الوضع في سوريا، وليبيا، وأوكرانيا، والبرنامج النووي الإيراني، كما يلتقي مع بابا الفاتيكان فرانسيس.

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يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث آخر تفاصيل اللجنة الدستورية السورية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

تنظم جامعة أسيوط قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبين وتقديم الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة بمركزي الخارجة وباريس على مدى يومين، وتأتي القافلة في إطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وسد العجز في بعض التخصصات الطبية بالمحافظة.

تعقد نقابة الإعلاميين جلسة لأداء القسم المهني وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للزملاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة، وذلك بمقر النقابة بجاردن سيتي، يعقبها حوار مفتوح مع الزملاء الإعلاميين للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة، وتتضمن لجنتي التثقيف والتدريب وتقييم أداء الإعلام الرياضي، كما سيتم خلال جلسة الحوار استعراض الخطة المستقبلية لإتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.