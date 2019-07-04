شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الدعوية الثالثة المشتركة بين الأزهر والأوقاف غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الجمعة، القافلة الدعوية الثالثة، المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، من ديوان عام وزارة الأوقاف في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وتضم القافلة، عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع ، روح العمل الجماعى وضوابطه ، لإبراز قيمة العمل الجماعى المشترك، ودوره فى بناء المجتمع وصناعة الحضارة، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق القافلة الدعوية الثالثة المشتركة بين الأزهر والأوقاف غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.