شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الدعوية الثالثة المشتركة بين الأزهر والأوقاف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الجمعة، القافلة الدعوية الثالثة، المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، من ديوان عام وزارة الأوقاف في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

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وتضم القافلة، عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع ، روح العمل الجماعى وضوابطه ، لإبراز قيمة العمل الجماعى المشترك، ودوره فى بناء المجتمع وصناعة الحضارة، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.