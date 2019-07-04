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انطلاق القافلة الدعوية الثالثة المشتركة بين الأزهر والأوقاف غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الجمعة، القافلة الدعوية الثالثة، المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، من ديوان عام وزارة الأوقاف في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 

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وتضم القافلة، عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع ، روح العمل الجماعى وضوابطه ، لإبراز قيمة العمل الجماعى المشترك، ودوره فى بناء المجتمع وصناعة الحضارة، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

 

 

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