شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة..الانبا مكاريوس يجتمع بمعلمى المدارس الأقباط بالمطرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، غدا، الجمعة، بمعلمى المنيا من المسيحيين فى اجتماع مفتوح، بالقاعة الكبرى بالمطرانية، وذلك ضمن اجتماعات شهرية، يعقدها مع الفئات المختلفة من المسيحيين بالمنيا، حيث سبق وأن أقام قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى لقاءات الكهنة والخدام التى تعقد بشكل دورى.

الانبا مكاريوس ،هو أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، حيث ظل يشرف على الإيبراشية بعد وفاة المطران الأنبا أرسانيوس، منذ شهور، ومازال ينتظر قرار تجليسه كأسقف للمنيا بعد تأكيد البابا تواضروس الثانى، على رغبته فى تقسيمها إلى أكثر من إيبراشيةن نظرا لكثرة عدد الكنائس والكهنة واتساع الخدمة فى المحافظة التى تضم أكبر تعداد للمسيحيين بالشرق الأوسط.