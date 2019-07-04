حدث ليلاً| السيسي يوافق على 10 قوانين.. والرئيس الجزائري يدعو لحوار حول الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

السيسي يوافق على 10 قوانين لربط موازنة 10 هيئات وجهات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها مساء الأربعاء، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على 10 قوانين.

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"صلاة الإمام خلف النساء" داخل مسجد الدسوقي يثير أزمة في كفر الشيخ

تباينت ردود فعل أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، بسبب وضع مصلى النساء الحالي والذي يسبق المكان المخصص لإمام المسجد.

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"كما تدين تدان".. رسالة غامضة لريهام سعيد

وجهت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، رسالة غامضة لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وزير التعليم يوضح أعداد الناجحين والراسبين في امتحانات الأول الثانوي (صورة)

نشر وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورة توضح أعداد طلاب الصف الأول الثانوي الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة.

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"عبدالعال": المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس تحظى بحماية أمنية وتشريعية

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجود حماية أمنية وتشريعية تامة للمناطق الصناعية الروسية بشرق قناة السويس.

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"الأعلى للآثار": لن نيأس من ملاحقة بائعي الآثار المصرية بلندن

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن مصر اتخذت كل الإجراءات القانونية لوقف بيع قطع آثار مصرية في مزاد علني بلندن، متعجبًا من عدم استجابة السلطات البريطانية لطلبات مصر.

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"الصحة" تكشف تفاصيل إجراء عمليات لأول مرة بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن هناك انتظامًا للخدمات الطبية في اليوم الثالث على التوالي في محافظة بورسعيد.

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عميد طب عين شمس: لا توجد عدالة في توزيع الأطباء بمحافظات مصر

أكد الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أنه في الآونة الأخيرة زادات مشكلة نقص الأطباء في بعض الأماكن؛ مثل المحافظات النائية، مشيرًا إلى أنه لا توجد عدالة في توزيع الأطباء بمحافظات مصر.

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5 توجيهات من "الصحة" لمديري مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الجديد

وجهت وزارة الصحة، مديري المستشفيات والوحدات بمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد، بضرورة الاهتمام بالخدمة الطبية.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يجب أن نبقى رهائن انتظارا لخطة ترامب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "إن دول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة لفلسطين يجب أن تقود جهدًا دوليًا للبدء بالتفكير بمرحلة ما بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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الجزائر: "بن صالح" يدعو لحوار حول الانتخابات لا يتدخل فيه الجيش

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، إن إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد هو الحل الوحيد لتلبية المطالب بالتغيير في البلاد.

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رئيس الأركان الإماراتي يبحث مع نظيره المجري سبل دعم التعاون العسكري

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، في العاصمة المجرية بودابست مع رئيس هيئة أركان الدفاع المجري الفريق فيرينك كوروم.

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بوتين: روسيا مهتمة باستئناف علاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مهتمة باستئناف علاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي.

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ترامب يحذر إيران من إطلاق تهديدات بعد إعلان طهران حول تخصيب اليورانيوم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

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