شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الزراعية" تؤكد ارتفاع مساحات "الذرة" المنزرعة لـ1.8 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن زراعات الذرة الشامية، ارتفاع المساحات المنزرعة لمليون و800 ألف فدان، وأنه جارى الزراعة وحصر المساحات المنزرعة للوصول إلى المستهدف.



فيما تواصل مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، نشر الأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول "العلف الأصفر" ما يتيح للفلاح التعاقد على محصوله بسعر وعائد مجزٍ.



وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم التنبيه على جميع مديريات الزراعة بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط"، لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، مؤكدًا أن هناك لجانًا للتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى إنتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.