شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تعرفها عن المجلس العالمى للمياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس العالمى للمياه اجتماع محافظيه الـ70، على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 20-24 أكتوبر بالقاهرة، تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، لمناقشة الوضع المائى على الصعيد العالمى.



وتم انتخاب مصر فى أكتوبر الماضى عضوا بمجلس المحافظين العالمى للمياه، ممثلة بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى لمدة 3 سنوات فى الفترة من (2019-2021).



وفى هذا التقرير نرصد 10 معلومات عن المجلس العالمى للمياه:

1- مؤسسة أبحاث دولية تأسست فى عام 1996.

2 - يقع مقره فى مرسيليا بفرنسا.

3- لديها 341 عضوًا ويضم منظمات من الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والحكومات والوزارات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والحكومات المحلية وجماعات المجتمع المدنى.

4- ينظم المجلس كل عام 3 سنوات المنتدى العالمى للمياه بالتعاون الوثيق مع سلطات الدولة المضيفة.

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5- يتم تمويل المجلس العالمى للمياه فى المقام الأول من خلال رسوم العضوية.

6- يجرى تقديم دعم إضافى من قبل مدينة مرسيليا المضيفة، حيث يقوم بتمويل مشاريع وبرامج محددة من خلال التبرعات والمنح المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

7- يعتبر المنتدى العاملى للمياه الذى ينظمه المجلس أكبر حدث دولى فى مجال المياه.

8- انعقد المنتدى العالمى السادس للمياه فى مرسيليا بفرنسا عام 2012 و السابع فى دايجو جيونجبوك بكوريا أبريل 2015، و الثامن فى برازيليا، البرازيل، مارس 2018 تحت شعار "تقاسم المياه".

9- يعقد المنتدى العالمى التاسع للمياه فى 2021 بالسنغال.

10- تم انتخاب مصر عضوا فى مجلس محافظين العالمى للمياه فى الفترة من 2019- 2021.